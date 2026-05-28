La Lega ha risposto alle dichiarazioni dell’ex Ziello, affermando che parla senza conoscere i fatti. La replica critica le affermazioni fatte dall’ex rappresentante, definendole prive di basi e di conoscenza approfondita. La discussione riguarda questioni politiche e amministrative, con entrambe le parti che si sono confrontate pubblicamente. Non sono stati riportati dettagli specifici sui contenuti delle dichiarazioni o sulle accuse coinvolte.

"Le dichiarazioni di Edoardo Ziello rappresentano l’ennesima dimostrazione di quanto conosca poco le dinamiche del centrodestra, soprattutto considerando che ormai da tempo non ne fa più parte e che il suo ruolo politico esiste solo grazie alla Lega, partito grazie al quale è stato eletto deputato e percepisce lo stipendio. "Il nome di Donatella Legnaioli non è stato imposto da nessuno, è stato scelto e suggerito dagli alleati del centrodestra e questo per noi è stato motivo di orgoglio. Evidentemente chi oggi passa il tempo a costruire polemiche personali anziché fare politica seria non riesce nemmeno a comprendere cosa significhi un percorso unitario". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Lega ribatte all’ex Ziello: "Come al solito parla senza sapere"

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