Locatelli parla chiaro | Champions? Bisogna vincere le partite senza parlare troppo Ammonizione? Di solito non parlo di arbitri ma non può darmi quel giallo lì – VIDEO

Il centrocampista ha commentato le recenti sfide in Champions League, sottolineando che la squadra deve concentrarsi sul campo e vincere senza discutere troppo con gli arbitri. Ha inoltre commentato l'ammonizione ricevuta, affermando che di solito evita di parlare degli arbitri, ma ha ritenuto ingiusto il cartellino giallo mostrato durante l'ultima partita. Le sue parole sono state diffuse attraverso un video pubblicato online.

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