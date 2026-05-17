Forza Italia c’è e sostiene Picone | D’Agostino ribatte alla Lega

Da anteprima24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto politico segnato da tensioni tra diversi schieramenti, un rappresentante di Forza Italia ha dichiarato il sostegno al candidato Picone, affermando che il partito è presente e attivo. Nel frattempo, un dirigente provinciale ha sottolineato l’esigenza di un’amministrazione che possa essere un punto di riferimento per i sindaci e gli amministratori delle zone interne, evidenziando l’importanza di un supporto concreto alle comunità irpine. La discussione si inserisce in un quadro di confronti tra forze politiche locali.

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Tempo di lettura: 3 minuti “Le comunità irpine hanno bisogno, oggi più che mai, di un’Amministrazione provinciale che sia punto di riferimento concreto per i tanti sindaci e gli amministratori chiamati ad affrontare le tante problematiche che gravano sulle aree interne. Un Ente, quello di Palazzo Caracciolo, che sappia ascoltare, programmare e agire, andando oltre la gestione dell’ordinario.. Il rinnovo dei vertici della Provincia ha visto e vede Forza Italia protagonista: prima con l’elezione di tre consiglieri provinciali e ora con un contributo che riteniamo sarà determinante per la elezione di Fausto Picone alla Presidenza dell’Ente. La... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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