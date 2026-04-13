A tre mesi dalla morte di una quindicenne di origini avellinesi, la comunità di Picarelli si riunisce per ricordarla. La comunità si prepara a incontrarsi di nuovo intorno alla famiglia della ragazza, mantenendo viva la memoria dell’evento che ha colpito il paese. Le persone continuano a portare fiori e a condividere ricordi, mantenendo vivo il ricordo di quella giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti A tre mesi dalla tragica scomparsa di Sharon Maccanico, la 15enne di origini avellinesi, la comunità di Picarelli si prepara a stringersi nuovamente attorno alla sua famiglia per non dimenticare. La giovane perse la vita lo scorso 22 gennaio 2026 in Nuova Zelanda, a causa di una frana che travolse il Mount Maunganui Beachside Holiday Park. Con lei anche il fidanzato, il cui corpo fu ritrovato insieme al suo dopo giorni di ricerche che tennero con il fiato sospeso due comunità, unite da un dolore profondo. Sharon era molto più di una semplice adolescente: era una giovane campionessa di hip-hop, conosciuta per il suo talento, la sua determinazione e quella gioia contagiosa che l’aveva resa un punto di riferimento nel suo ambiente.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A tre mesi dalla tragedia, la comunità si stringe nel ricordo di Sharon

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