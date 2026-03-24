Ad Acireale si celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

L’amministrazione comunale di Acireale, attraverso l’assessorato alla Legalità, retto da Gracy Urso, ha aderito alla manifestazione organizzata da Libera – presidio delle Aci “Pierantonio Sandri”, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. All'evento è intervenuto anche l’assessore Laura Toscano. "Ricordare persone che hanno perso la vita a causa del sistema mafioso – ha dichiarato l’assessore Urso portando il saluto del sindaco, Roberto Barbagallo - non è solo un atto che riguarda il passato, ma una responsabilità del presente. Alle vittime innocenti, comunque, non dobbiamo solo un ricordo, ma un impegno concreto affinché si possa costruire una società basata su principi di legalità, esattamente ciò che vogliamo trasmettere ai ragazzi". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Tutti gli aggiornamenti su Giornata della

Discussioni sull' argomento SETTIMANA SANTA E SOLENNITA’ DI PASQUA / Acireale, le celebrazioni del vescovo Raspanti; FSE 2.0, ad Acireale al via la formazione dell’Asp di Catania per medici e pediatri; Unict per le Giornate FAI di Primavera 2026; La pioggia non ferma le giornate Fai di Primavera 2026: coinvolti oltre 800 studenti.

Lega Nazionale Pallacanestro. . Ecco la della trentunesima giornata di #SerieA2OldWildWest .: la tripla di Alessandro Grande a 30 secondi dalla fine del secondo OT che vale il vantaggio per Avellino Basket .: la tripla di Matteo Imbrò facebook

Incontro con LILT - Giornata della Prevenzione al Campus di Venezia mercoledì 25 marzo 2026 Aula 1 #UniCamillus, sede Lido di Venezia - IRCCS San Camillo Scopri tutti i dettagli: unicamillus.org/evento/incontr… x.com