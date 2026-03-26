juventus nico gonzalez e douglas luiz complicano il mercato estivo

Due giocatori in prestito stanno complicando le strategie di mercato estivo delle loro squadre. Entrambi hanno ricevuto poche occasioni da titolari e le loro prestazioni sono state considerate insufficienti dai club di appartenenza. Questa situazione potrebbe influenzare le decisioni future delle società riguardo a eventuali conferme o trasferimenti.

Nico Gonzalez e Douglas Luiz continuano a deludere anche in prestito. Le poche titolarità e le disastrose prestazioni non convincono i rispettivi club. Né Atletico Madrid, né Aston Villa sembrano essere decise nel riscattare i due calciatori, con la Juve che segue da vicino i possibili sviluppi. Per i bianconeri, infatti, il mercato estivo potrebbe dipendere dalla cessione dell’argentino e del brasiliano, dato che i riscatti di entrambi permetterebbero alla Juventus di guadagnare 57 milioni di euro, una cifra cruciale per rinforzare la rosa. Perdere questa grande occasione di guadagno, dunque, potrebbe complicare notevolmente il futuro della squadra bianconera. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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