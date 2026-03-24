De Gea Juventus resiste la candidatura dell’estremo difensore spagnolo per la porta bianconera Tutte le novità
De Gea Juventus, resiste la candidatura dell’estremo difensore spagnolo per la porta della Vecchia Signora. Vediamo tutte le novità. La Juve inizia a pianificare con estrema precisione le mosse per la prossima sessione estiva di mercato. Tra le assolute priorità indicate da Luciano Spalletti spicca la ricerca di un titolare affidabile tra i pali capace di garantire totale sicurezza a tutto il reparto. MERCATO JUVE LIVE Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza sta scandagliando il panorama europeo per individuare il profilo perfetto. In cima alla lista dei desideri resiste con forza la candidatura di David De Gea. L’innesto dell’estremo difensore spagnolo significherebbe sistemare definitivamente una questione delicata, garantendo prestazioni di altissimo vertice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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