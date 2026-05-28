La Juventus pianifica il mercato dei sacrifici | Bremer e Cambiaso in uscita per risanare i conti dopo il fallimento Champions

Notizia in breve

La Juventus sta valutando di cedere Bremer e Cambiaso durante il mercato estivo per migliorare la situazione finanziaria. La mancata qualificazione in Champions League ha portato a questa decisione, con l’obiettivo di risanare i conti e rispettare i parametri economici. Le trattative sono in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato. La rosa sarà quindi soggetta a modifiche prima dell’inizio della prossima stagione.