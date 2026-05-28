La Juventus pianifica il mercato dei sacrifici | Bremer e Cambiaso in uscita per risanare i conti dopo il fallimento Champions
La Juventus sta valutando di cedere Bremer e Cambiaso durante il mercato estivo per migliorare la situazione finanziaria. La mancata qualificazione in Champions League ha portato a questa decisione, con l’obiettivo di risanare i conti e rispettare i parametri economici. Le trattative sono in corso, ma ancora nessun accordo ufficiale è stato annunciato. La rosa sarà quindi soggetta a modifiche prima dell’inizio della prossima stagione.
La Juventus si appresta ad affrontare una sessione di calciomercato estivo fortemente condizionata dal mancato raggiungimento della qualificazione in Champions League, uno scenario che costringerà la dirigenza di Torino a sacrificare alcuni pezzi pregiati della rosa per questioni di bilancio. Come rivelato nei giorni scorsi da un’analisi di Damien Comolli, l’assenza dei ricavi europei obbligherà il club bianconero a realizzare almeno due cessioni di primissimo piano. In questo contesto di severa spending review, i nomi di Gleison Bremer e Andrea Cambiaso sono finiti in cima alla lista dei possibili partenti, costringendo l’area tecnica a una profonda riflessione per combinare le esigenze economiche con il mantenimento della competitività sportiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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