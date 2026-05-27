La Juventus sta valutando la possibilità di prendere in prestito il portiere Mamardashvili per la prossima stagione di Europa League. La società ha avviato incontri e analisi interne per definire il ruolo del nuovo portiere. Attualmente non sono stati ufficializzati accordi o nomi definitivi, ma si prosegue con le valutazioni per trovare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

La Juventus ha avviato una serie di riflessioni strategiche per individuare il nuovo custode della propria porta in vista della prossima stagione sportiva, che vedrà la formazione torinese impegnata sui campi dell’ Europa League. Come rivelato in un approfondimento giornalistico pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza del club piemontese sta valutando con attenzione la possibilità di tesserare con la formula del prestito Giorgi Mamardashvili. Il portiere georgiano, attualmente di proprietà del Liverpool, era stato inizialmente designato dai Reds per raccogliere l’eredità di Alisson Becker già a partire da questa sessione estiva... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - La Juventus studia il piano per la porta: spunta il prestito di Mamardashvili per l’Europa League

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