La Juventus sta attuando un piano alternativo per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, considerando due possibili acquisti. Si tratta di Randal Kolo Muani e Robert Lewandowski, entrambi valutati come possibili sostituti di Dušan Vlahovic. La società sta lavorando per definire le strategie e le trattative necessarie a portare avanti questa operazione.

La Juventus accelera nella programmazione del reparto offensivo per la prossima stagione, mettendo nel mirino Randal Kolo Muani e Robert Lewandowski come potenziali sostituti di Dušan Vlahovi?. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero, attualmente impegnato nella volata decisiva per un posto nella prossima Champions League, avrebbe iniziato a valutare seriamente queste piste di calibro internazionale qualora non si sbloccasse la complessa trattativa per il prolungamento contrattuale della punta serba. La necessità di garantire peso e gol alla manovra spinge la società a monitorare profili di alto spessore, pronti a raccogliere un’eredità pesante nel caso in cui il numero 9 decidesse di non legarsi ulteriormente ai colori bianconeri.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, piano B in attacco: Kolo Muani o Lewandowski

Mercato JuveC’è l’Annuncio!5 Colpi Top per Spalletti

Notizie correlate

Juventus, piani per l’attacco: Yildiz, Kolo Muani e LewandowskiJuve, piano attacco pesante con Yildiz al centro: Lewandowski, Vlahovic e Kolo Muani tutti nella stessa rosa La Juve sta valutando l’ipotesi di...

Leggi anche: Juventus: Kolo Muani, Vlahovic e le mosse per l’attacco

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La Juventus ha pronti due piani per Spalletti; Tomori rivela il concetto chiave per il Milan dopo la gara con la Juventus e spiega perché è soddisfatto: Punto importante; Juventus, Ramos scaricato dal Psg: le tre ragioni che lo rendono il piano B al rinnovo di Vlahovic; FIGC e Club Italia: Malagò vuole Paolo Maldini, l'alternativa è sempre milanista.

Juventus mercato attaccanti: piano B con Kolo Muani e Lewandowski se parte VlahovicJuventus mercato attaccanti: piano B con Kolo Muani e Lewandowski se parte Vlahovic La Juventus pianifica le prossime mosse di mercato in attacco mentre resta aperto il nodo ... tuttojuve.com

Juventus, non solo Kolo Muani: spunta l’alternativa dal Real MadridKolo Muani alla Juventus - La prima scelta per il futuro centravanti della Juventus resta Kolo Muani, ma adesso c'è anche un piano B: gioca nel Real Madrid ... fantamaster.it

#GonzaloGarcia insidia #KoloMuani La #Juve studia un affare alla Morata x.com

Non solo Kolo Muani per l'attacco! La Juve lavora per regalare a Spalletti il bomber per la prossima stagione - facebook.com facebook