Juventus | la pista Kolo Muani si complica

La trattativa tra la Juventus e Randal Kolo Muani si sta raffreddando, complicando il possibile trasferimento. Nel frattempo, si intensificano le voci su un interesse del Milan e sulle implicazioni di un eventuale cambio di strategia legato anche a Dusan Vlahovic. La situazione appare in evoluzione, con sviluppi che potrebbero influenzare le prossime settimane di mercato.

La pista Randal Kolo Muani verso la Juventus si sta complicando e rischia di intrecciarsi con il futuro di Dusan Vlahovic e con l’interesse del Milan. Il francese, attualmente in prestito al Tottenham dal PSG, ha confermato la volontà di tornare a Torino, dove aveva disputato una buona seconda parte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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