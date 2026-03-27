Bremer primo gol con il Brasile | la Juventus lo celebra ma spunta il commento di Rabiot Cosa è successo – FOTO

Da juventusnews24.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bremer ha segnato il suo primo gol con la nazionale brasiliana, e la Juventus ha condiviso la notizia sui social media. A commentare l’evento è stato anche Rabiot, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La partita si è svolta nelle ultime ore, e l’attenzione si è concentrata su questa marcatura storica per il difensore. La notizia ha attirato l’interesse di tifosi e appassionati di calcio.

di Francesco Spagnolo Bremer ha segnato il primo gol con la maglia del Brasile e la Juventus lo ha celebrato sui social. Ma il commento di Rabiot ha sorpreso tutti. Il mondo del calcio moderno vive ormai di una doppia narrazione: quella che si scrive sul campo, fatta di sudore e prestazioni, e quella che corre veloce sulle piattaforme digitali. Protagonista assoluto delle ultime ore è Gleison Bremer, il pilastro della difesa bianconera che ha finalmente trovato una gioia personale anche con la maglia della propria Nazionale. La Juventus, sempre molto attenta a valorizzare i traguardi dei propri tesserati, ha voluto celebrare attraverso i propri canali socia l il primo gol realizzato da Bremer con la maglia del Brasile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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