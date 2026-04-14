Bremer cessione sì cessione no in estate | è un sacrificio da fare per la Juventus? L’analisi

In vista della prossima sessione di calciomercato, si discute sul futuro di Gleison Bremer, difensore della Juventus. La società valuta se cedere il giocatore o trattenerlo, considerando le possibili implicazioni. La decisione coinvolge diverse variabili e sarà presa nelle prossime settimane, con l’obiettivo di pianificare la rosa per la stagione successiva. La questione resta aperta e al centro delle attenzioni dei tifosi e degli addetti ai lavori.

di Angelo Ciarletta Cessione o permanenza a Torino per Gleison Bremer in estate: è un sacrificio da fare per la società bianconera? L’analisi completa. La Juve riflette sul destino di Gleison Bremer, leader indiscusso del reparto arretrato. Nonostante il calciatore sia considerato il fulcro della retroguardia, i recenti problemi fisici successivi alla rottura del crociato preoccupano l’ambiente. MERCATO JUVENTUS LIVE Anche durante la sfida di Bergamo, il difensore brasiliano è rimasto a terra più volte, facendo temere un nuovo stop forzato. Sebbene Luciano Spalletti lo ritenga una pedina fondamentale, la società bianconera sta valutando se monetizzare la sua cessione in estate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bremer, cessione sì cessione no in estate: è un sacrificio da fare per la Juventus? L’analisi Bremer Juventus, il difensore non è più intoccabile: i bianconeri valutano la cessione e fissano il prezzo per l’estateLukaku via dal Napoli? Il belga torna tra i pensieri della Juve! Così la pista può riaccendersi in estate Pellegrini Roma, 8 partite per prendersi il... Gatti Juventus, cessione in estate? Alla Continassa non si hanno dubbi sul futuro del difensore. I dettagliDavid Juve, la società bianconera ha preso una decisione sul suo futuro insieme a Spalletti.