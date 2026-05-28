La grazia di ciò che è silenzioso

Apre con dettagli minuscoli, particelle invisibili a occhio nudo, che Daniela Giorgetti raccoglie nella sua raccolta poetica intitolata «Agape». Sono elementi che sfuggono alla vista, ma che lei trasforma in versi, dando loro un senso. La poetessa si concentra su queste sfumature, catturando l’essenza di ciò che è silenzioso e impercettibile, rendendo tangibile l'invisibile attraverso le sue parole.

Sono dettagli minimi, particellari, ma non minutaglie di nessun conto, i dettagli che Daniela Giorgetti convoca alla sua «Agape» poetica. In Il sole è cosa bella messa nel cielo (Raffaelli editore, pp. 120, euro 16) addimorano nelle parole icastiche assieme alle pause e ai silenzi che ne danno il rilievo come un delicatissimo chiaro-scuro che faccia emergere un disegno da un fondale liliale ma indifferente (o indistinto?). E sembra toccare un lontano noumeno questa poesia delicata e che irradia sé come in cerchi concentrici sempre più larghi, fino a comprendere o volgere nel proprio indirizzo ciò che appare fragile o non veduto nel corso di una vita distratta dai simboli con cui essa stessa parla. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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