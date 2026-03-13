’Macerie ciò che resta ciò che nasce’ La nuova collettiva

Tragicamente attuale, ’ Macerie ciò che resta, ciò che nasce ’, la nuova mostra collettiva dell’ Università Cattolica, all’interno degli spazi accademici, tra chiostri e corridoi, nelle sedi dell’Ateneo di Milano, Cremona, Piacenza, Brescia e Roma, fino al 10 aprile (lunedì-venerdì, dalle 8 alle 20, sabato dalle 8 alle 13). A cura del Centro Pastorale di Milano con il Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte della Cattolica (propriamente gli stessi studenti, non pochi, insieme ad alcune loro professoresse). Seguendo l’ispirazione suggerita dalla poesia di Giuseppe Ungaretti ’San Martino del Carso’ sulle devastazioni della guerra, sono stati individuati 14 artisti per raccontare, attraverso fotografia, pittura, disegno e installazioni, lo spazio fragile e silenzioso che segue un conflitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

