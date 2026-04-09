Consiglio comunale via libera al regolamento per il Garante dei diritti dei detenuti

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il regolamento che disciplina l’istituzione della figura del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale. La decisione è stata presa nella seduta di martedì sera con tutti i voti favorevoli dei trentuno consiglieri presenti. Il nuovo regolamento stabilisce le modalità di nomina e le funzioni del Garante.

Il Consiglio comunale ha approvato martedì sera, all’unanimità dei 30 presenti, il Regolamento comunale per la disciplina dell’istituzione della figura del “Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale”. Il documento, presentato dall’assessora ai servizi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Caltagirone, il Garante dei Diritti dei Detenuti: primo regolamento approvatoIl comune di Caltagirone ha approvato il regolamento per l’istituzione del Garante dei diritti dei detenuti, un organo monocratico che dovrà operare... Approvato il regolamento per l'istituzione del garante cittadino dei diritti dei detenutiCatania compie un passo avanti sul fronte dei diritti con l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del regolamento per la disciplina... Temi più discussi: Adeguamento del PRG al PPTR, c’è il via libera del Consiglio Comunale; Via libera al nuovo stadio. Il consiglio comunale vota compatto. Un solo contrario. Presto l'inizio dei lavori; Alassio dal consiglio comunale via libera alla sanatoria su IMU e TARI: approvata la definizione agevolata dei tributi; Pet therapy nelle scuole dell’infanzia di Genova: via libera all’unanimità dal Consiglio comunale. Tributi comunali, passa la rottamazione in Consiglio: Una battaglia vintaVia libera alla definizione agevolata per gli avvisi dal 2018 al 2023. Possibile pagare senza interessi e sanzioni con un anticipo del 10 per cento e fino a 18 rate ... agrigentonotizie.it Alassio dal consiglio comunale via libera alla sanatoria su IMU e TARI: approvata la definizione agevolata dei tributiIn sede di Consiglio Comunale, con voto favorevole della maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di opposizione, è stato approvato nei giorni scorsi il Regolamento di gestione della definizi ... ivg.it #Legnano: sindaco, assessori e gruppi di maggioranza hanno abbandonato il Consiglio comunale in segno di protesta contro gli attacchi dell’opposizione. - facebook.com facebook 9/4/26. Il Consiglio Comunale di Chioggia si riunirà il 13/4 alle 20 in Municipio: Interpellanze e interrogazioni; MODIFICHE AL“PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE”;PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA PER EDIFICIO A DESTINAZIONE P x.com