la fuga italiana del ministro ricercato dalla polonia

Un ex ministro della giustizia polacco è partito dall’Italia verso gli Stati Uniti, proveniente dall’aeroporto di Malpensa. Era ricercato con ventisei accuse a suo carico. La partenza è avvenuta il 9 maggio, senza che fosse arrestato o fermato durante il trasferimento. La sua fuga è stata segnalata come un’assenza di misure di sicurezza adeguate, anche in presenza di un mandato di cattura internazionale. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso nel suo paese di origine.

Il caso Il nazionalista Ziobro rischia 25 anni. È partito per gli Usa da Milano lo scorso 9 maggio. Fratoianni: «Sudditanza verso Trump». Ma per Piantedosi è tutto regolare Il caso Il nazionalista Ziobro rischia 25 anni. È partito per gli Usa da Milano lo scorso 9 maggio. Fratoianni: «Sudditanza verso Trump». Ma per Piantedosi è tutto regolare Un uomo invisibile con ventisei capi d’accusa addosso. Questo era l’ex ministro della giustizia polacco Zbigniew Ziobro lo scorso 9 maggio, quando dall’aeroporto di Malpensa è partito per Newark, negli Stati Uniti, insieme a suo figlio. La polizia si è limitata a prendere nota del suo passaggio e del... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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