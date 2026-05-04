Il latitante Luigi Marando si consegna ai carabinieri | era in fuga da 6 mesi ricercato dalla Dda di Milano

Dopo oltre sei mesi di latitanza, un uomo di 36 anni si è consegnato ai carabinieri. Era ricercato dalla Dda di Milano e si trovava in fuga da gennaio. La notizia è stata resa nota il 4 maggio 2026, quando l’uomo ha deciso di presentarsi spontaneamente alle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle sue vicende o sulle motivazioni della fuga.

Milano, 4 maggio 2026 – Dopo una fuga durata poco più di sei mesi, si è costituito ai carabinieri il latitante Luigi Marando, di 36 anni. L'uomo si è presentato spontaneamen te ai carabinieri della stazione di Platì, in Calabria, centro situato nel cuore dell' Aspromonte. Su Marando, considerato un affiliato di primo piano dell'omonimo clan della 'ndrangheta originario di Platì ma con importanti ramificazioni in Piemonte e nel Lazio, pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa alla fine dell'ottobre scorso dal gip del Tribunale di Milano nell'ambito di una operazione antidroga coordinata dalla Dda del capoluogo lombardo e sviluppata lungo l'asse Lombardia-Piemonte-Calabria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il latitante Luigi Marando si consegna ai carabinieri: era in fuga da 6 mesi, ricercato dalla Dda di Milano Notizie correlate Blitz antidroga del 2010, si consegna ai carabinieri l’ultimo condannato: era latitante dopo la sentenza della CassazioneTempo di lettura: 2 minutiSi è consegnato questa mattina ai carabinieri di Benevento Enrico Barone, condannato in via definitiva a otto anni di... Leggi anche: Dalla fuga a Londra al carcere di Poggioreale, latitante da cinque mesi è tornato in Italia Altri aggiornamenti Si parla di: ‘Ndrangheta, latitante calabrese si consegna ai carabinieri (NOME). Latitante da sei mesi si costituisce presunto boss della 'ndranghetaDopo una fuga durata poco più di sei mesi, si è costituito ai carabinieri il latitante Luigi Marando, di 36 anni. L'uomo si è presentato spontaneamente ai carabinieri della Stazione di Platì, centro s ... ansa.it ‘Ndrangheta, latitante calabrese si consegna ai carabinieri (NOME)Si è costituito alla Stazione dei carabinieri di Platì, Luigi Marando, 36 anni, esponente di un noto clan della ndrangheta. Dopo l’arresto e la notifica del provvedimento restrittivo che pendeva orma ... zoom24.it