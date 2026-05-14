Un senatore ricercato dalla Corte penale internazionale è riuscito a fuggire dalle autorità durante un evento al Senato nelle Filippine. Durante l’assalto, sono stati segnalati spari, e si sono verificati scontri tra forze di sicurezza e sostenitori del politico. Le autorità stanno indagando su chi abbia pianificato gli spari e su come il senatore sia riuscito a scappare dal controllo delle forze di polizia. La situazione è ancora sotto monitoraggio.

? Domande chiave Chi ha orchestrato gli spari durante l'assalto al Senato?. Come ha fatto il senatore a fuggire dal controllo delle autorità?. Perché la difesa di dela Rosa nega la sua fuga?. Quali conseguenze avrà questo caso sulla stabilità del governo Marcos?.? In Breve Clare Castro e Juanito Victor Remulla coordinano le indagini e la sicurezza interna.. Scontri mercoledì notte tra guardie del Senato e uomini armati non identificati.. Polizia ferma un uomo al secondo piano dopo l'aggressione nel palazzo legislativo.. Mandato CPI coinvolge otto co-autori legati alla gestione droga di Rodrigo Duterte.. Le autorità filippine stanno cercando di accertare la fuga del senatore Ronald dela Rosa, che pare sia riuscito a lasciare segretamente l’edificio del Senato prima dell’alba di giovedì 14 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Filippine: fuga del senatore ricercato dalla CPI e scontri al Senato

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