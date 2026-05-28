La Francia ha abolito il Code Noir, la legge del 1685 che considerava le persone come proprietà. Questa decisione arriva 178 anni dopo aver eliminato la schiavitù nel paese. La legge, che regolava il trattamento degli schiavi, sarà ufficialmente revocata. La rimozione del codice avviene a distanza di secoli dalla fine della schiavitù e del suo abolizionismo. La legge sarà cancellata dai registri legali e amministrativi del paese.

La Francia abroga il Code Noir di Luigi XIV, la legge che classificava le persone come proprietà. Se ne ricorda 178 anni dopo aver abolito la schiavitù. Questa volta all'Assemblea nazionale sono stati tutti d'accordo, dell'estrema destra di Marine Le Pen alla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. Il Code Noir, in base al quale gli schiavi potevano essere picchiati, violentati e uccisi perché "proprietà" dei padroni e non uomini e donne titolari di diritti, sparisce dalla Storia. Il parlamento transalpino si è espresso all'unanimità per cancellarlo: 254 voti a favore e nessun contrario. La legge era stata firmata nel 1685 dal Re Sole, quello di "L'Etat c'est moi", "Lo Stato sono io". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Francia abroga il Code Noir 178 anni dopo l'abolizione della schiavitù

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L'émotion des députés à l'abrogation du « Code noir », 178 ans après l'abolition de l'esclavage

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