Milano insorge! Al parco Formentano la rievocazione delle Cinque Giornate 178 anni dopo la vittoria sugli Austriaci

A Milano, al parco Formentano, si è svolta una rievocazione delle Cinque Giornate, a 178 anni dalla vittoria sugli Austriaci. Durante l’evento, sono state presenti figure con cappelli di paglia e nastri, che si sono messe in mostra tra gli alberi del parco. La manifestazione ha richiamato partecipanti interessati a ripercorrere quel momento storico attraverso ricostruzioni e costumi d’epoca.

Milano, 29 marzo 2026 – Graziose figure con cappelli di paglia e nastri fanno capolino tra gli alberi. In prima fila ci sono uomini che imbracciano fucili tra le barricate. Di fronte, un esercito compatto, con i cannoni qualche metro più in là. A rompere l’illusione, solo le scritte lasciate con le bombolette spray in bella vista sui muretti. È guerra. Fragori, spari, fumo. Finché i milanesi trionfano. La rivisitazione storica delle 5 Giornate di Milano ha avuto come regia l'Associazione Napoleonica d'Italia (oltre al contributo di altre associazioni) Sventola il tricolore È tempo di sventolare il tricolore. Teatro di queste scene,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano insorge! Al parco Formentano la rievocazione delle Cinque Giornate 178 anni dopo la vittoria sugli Austriaci Articoli correlati La rievocazione storica delle Cinque Giornate di MilanoAl parco Formentano di largo Marinai d'Italia si sono rivissuti i fasti delle Cinque Giornate del marzo 1848 durante le quali i milanesi sconfissero... Cinque anni senza Sara, ricordo con una messa e al parco urbano: “Sentiamo la sua presenza”Mercoledì, alle 8, verrà celebrata una messa nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice della Cava per ricordare e pregare Sara Pedri nel giorno... Contenuti e approfondimenti su Cinque Giornate Rievocazione storica delle Cinque Giornate di Milano in costumi d'epocaNell'ambito del palinsesto delle iniziative dedicate alle Cinque Giornate di Milano - quest'anno si celebra il 178° anniversario delle gloriose giornate di insurrezione contro la dominazione austriaca ... mentelocale.it Archivio di Stato e musei, le Cinque giornate di MilanoDal 18 al 22 marzo si celebra il 178° anniversario delle Cinque Giornate, l’insurrezione popolare del marzo 1848 che segnò uno dei momenti più importanti della storia risorgimentale italiana e che ... ilgiorno.it