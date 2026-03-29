Milano insorge! Al parco Formentano la rievocazione delle Cinque Giornate 178 anni dopo la vittoria sugli Austriaci
A Milano, al parco Formentano, si è svolta una rievocazione delle Cinque Giornate, a 178 anni dalla vittoria sugli Austriaci. Durante l’evento, sono state presenti figure con cappelli di paglia e nastri, che si sono messe in mostra tra gli alberi del parco. La manifestazione ha richiamato partecipanti interessati a ripercorrere quel momento storico attraverso ricostruzioni e costumi d’epoca.
Milano, 29 marzo 2026 – Graziose figure con cappelli di paglia e nastri fanno capolino tra gli alberi. In prima fila ci sono uomini che imbracciano fucili tra le barricate. Di fronte, un esercito compatto, con i cannoni qualche metro più in là. A rompere l’illusione, solo le scritte lasciate con le bombolette spray in bella vista sui muretti. È guerra. Fragori, spari, fumo. Finché i milanesi trionfano. La rivisitazione storica delle 5 Giornate di Milano ha avuto come regia l'Associazione Napoleonica d'Italia (oltre al contributo di altre associazioni) Sventola il tricolore È tempo di sventolare il tricolore. Teatro di queste scene,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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