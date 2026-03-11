Vingegaard torna ad esultare dopo 178 giorni | vince la 4ª tappa della Parigi-Nizza ed è leader

Dopo 178 giorni, il ciclista danese torna a festeggiare, vincendo la quarta tappa della Parigi-Nizza. Durante la gara, ha superato gli avversari in salita, conquistando la maglia gialla in classifica generale. La corsa si svolge con condizioni meteo estreme, ma lui ha mantenuto la leadership. A maggio, il corridore mira alla rosa del Giro d’Italia.

Finalmente Jonas. Nella quarta tappa della Parigi-Nizza, con 2500 metri di dislivello negli ultimi 70 chilometri e un meteo infernale, Jonas Vingegaard ha aperto alla sua maniera la stagione che lo porterà a inseguire a maggio la maglia rosa del Giro d'Italia. Vittoria sul traguardo in salita di Uchon (punte del 14% nell'ultimo chilometro) e rivali spazzati via: alle sue spalle a 41" il colombiano Dani Martinez, a 45" gli olandesi Tim Van Djike e a 1'42" Mick Van Dijke, tutti e tre della Red Bull-Bora. Vingegaard è maglia gialla di leader con 52" su Dani Martinez e 3'20" sul tedesco Georg Steinhauser (Ef). "Ci aspettavamo una giornata folle, ma sicuramente non come è andata a finire oggi – spiega Vingegaard, 29 anni -.

