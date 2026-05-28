La Fiorentina batte il Parma 2-1 ed è Campione d’Italia Primavera

Notizia in breve

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Parma nella finale Primavera e si è laureata campione d’Italia. La partita si è conclusa con i gol decisivi nella ripresa. Questa vittoria rappresenta il quarto scudetto Primavera nella storia del club. La sfida è stata combattuta e ha visto entrambe le squadre impegnate fino all’ultimo minuto.