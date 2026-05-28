La Fiorentina batte il Parma 2-1 ed è Campione d’Italia Primavera
La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Parma nella finale Primavera e si è laureata campione d’Italia. La partita si è conclusa con i gol decisivi nella ripresa. Questa vittoria rappresenta il quarto scudetto Primavera nella storia del club. La sfida è stata combattuta e ha visto entrambe le squadre impegnate fino all’ultimo minuto.
FIRENZE – La Fiorentina torna sul tetto d’Italia a livello giovanile. Al termine di una finale combattuta e decisa nella ripresa, la formazione viola supera il Parma per 2-1 e conquista il quarto scudetto Primavera della sua storia. Un trionfo atteso da oltre quarant’anni: l’ultimo tricolore di categoria risaliva infatti al 1983, un lungo digiuno interrotto dopo aver collezionato ben cinque sconfitte consecutive negli atti conclusivi della competizione. La prima frazione di gioco si sviluppa all’insegna di un sostanziale equilibrio. La compagine toscana prende in mano le redini del possesso palla nelle fasi iniziali, ma il Parma si dimostra ben organizzato, respingendo ogni timore reverenziale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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