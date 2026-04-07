Roberto Mercadini chiude la stagione del teatro di Russi con Moby Dick

Venerdì 10 aprile alle 20.45, il Teatro Comunale di Russi ospiterà l’ultimo spettacolo della stagione teatrale 20252026, intitolato “Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)”, scritto e interpretato da Roberto Mercadini. La rappresentazione chiuderà il ciclo di eventi dedicati al teatro e sarà l’ultima performance prevista per questa stagione. La serata vedrà la presenza del pubblico nel teatro locale per assistere alla pièce.

Venerdì 10 aprile, alle 20.45, la stagione teatrale 20252026 del Teatro Comunale di Russi si chiude con lo spettacolo “Moby Dick (sebbene molti abbiano tentato)”, di e con Roberto Mercadini. Ispirato al celebre romanzo di Herman Melville, lo spettacolo non cerca di raccontare integralmente la storia del leviatano bianco, ma nasce proprio dall’impossibilità di farlo. Con il suo stile unico, che mescola ironia e potenza evocativa, Mercadini accompagna il pubblico in un viaggio negli abissi del testo, facendo emergere frammenti incandescenti capaci di restituire tutta la forza narrativa del capolavoro. Uno spettacolo intenso e visionario, che non pretende di spiegare Moby Dick, ma di farne intuire la grandezza, il mistero e l’energia, rendendo omaggio a uno dei libri più radicali e potenti della letteratura mondiale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Al Gavazzeni il Moby Dick che non ti aspetti. Mercadini: “Capolavoro da scoprire”“Dopo aver assistito allo spettacolo, in molti spettatori che non hanno mai letto il libro sorge la voglia di scoprirlo e questa è la mia...

“Moby Dick – La caduta del cielo” al Teatro delle ArtiVenerdì 13 marzo alle ore 21 la rilettura contemporanea del capolavoro di Herman Melville con Alessandro Calonaci.

Temi più discussi: Roberto Mercadini torna a teatro per indagare la specie umana: in scena il nuovo lavoro Animali umani; Cesena. Al Bonci la nuova produzione di Mercadini; Pillole di teatro per socializzare con cura; SAN MAURO PASCOLI: Cavazzoni a Villa Torlonia, presenterà Storia di un’amicizia.

L'avventura umana di Galileo Galilei in 'Io dico l'universo' di Roberto MercadiniROBERTO MERCADINI, 'IO DICO L'UNIVERSO. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E GALILEO: LO SCONOSCIUTO CHE SCONVOLSE IL MONDO' (Rizzoli, pp.228, Euro 18,00). Un viaggio affascinante nella vita e nel tempo di ... ansa.it

Roberto Mercadini al Teatro Bonci: a Cesena l’ultima data romagnola di Animali umaniRoberto Mercadini a Cesena il 2 aprile 2026 con il nuovo monologo Animali umani. Un viaggio ironico tra antropologia e filosofia al Teatro Bonci. livingcesenatico.it

Appena iniziato la donna che rise di Dio e altre storie della bibbia di Roberto Mercadini. Qualcuno lo ha già letto Sono solo alle prime pagine - facebook.com facebook