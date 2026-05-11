Un libro di corsa | La figlia preferita

Da tpi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un libro di corsa – La figlia preferita. Mickey e Arlo sono sorellastre, ma non si conoscono. Il padre ha abbandonato Mickey e la madre, lasciandole in una situazione economica precaria, per farsi una nuova famiglia. La nuova figlia Arlo vive nella bambagia finché il padre non muore e iniziano i casini. Nel testamento c’è scritto chiaro e tondo che tutti i soldi andranno a Mickey a patto che andrà da un terapeuta e secondo voi chi sarà? RECENSIONI VELOCI.🔗 Leggi su Tpi.it

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