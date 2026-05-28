La famosissima si lancia dalla finestra | È davvero lei è terribile

Notizia in breve

Una donna si è lanciata da una finestra, lasciando dichiarazioni che suggeriscono il riconoscimento di una persona presente. La sua frase, “È davvero lei, è terribile”, è stata riferita da testimoni e operatori sanitari intervenuti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’episodio né sullo stato di salute della donna dopo il fatto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.