Alessandria accoltella la madre che si lancia dalla finestra | arrestata 30enne

Una donna di 30 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato la madre, che successivamente si è lanciata da una finestra. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno portato la donna ferita in ospedale. La figlia è stata posta agli arresti domiciliari e trasferita nel reparto dedicato, in attesa di ulteriori accertamenti. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e lesioni gravi. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine.

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