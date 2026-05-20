Alessandria accoltella la madre che si lancia dalla finestra | arrestata 30enne
Una donna di 30 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato la madre, che successivamente si è lanciata da una finestra. I soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente e hanno portato la donna ferita in ospedale. La figlia è stata posta agli arresti domiciliari e trasferita nel reparto dedicato, in attesa di ulteriori accertamenti. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio e lesioni gravi. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di indagine.
I carabinieri di Carentino, in provincia di Alessandria, sono intervenuti nel pomeriggio di martedì a seguito di una segnalazione per una violenta aggressione in ambito familiare. A lanciare l'allarma è stata una vicina di casa della vittima, una donna di oltre sessant'anni che, dopo essere stata accoltellata dalla figlia, si è lanciata dalla finestra della villetta indipendente in cui abitava. Oltre ai traumi dovuti alla caduta, la donna presentava ferite da arma da taglio alla gola, alle mani e alla testa. Anche gli abiti che aveva indosso al momento dell'arrivo dei militari dell'Arma non lasciavano spazio a interpretazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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