 La famosissima si lancia dalla finestra | È davvero lei è terribile

Una donna di 58 anni si è lanciata dalla finestra del reparto Grandi Ustionati di un ospedale a Napoli, morendo sul colpo. La vittima era ricoverata in quella struttura. Testimoni riferiscono di averla vista prima dell’incidente. Non ci sono conferme su eventuali cause o motivazioni. La polizia ha avviato indagini per chiarire la dinamica. La notizia ha suscitato sgomento tra il personale e i familiari presenti.

Tragedia all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove Maria Carmela D’Angelo, 58 anni, è morta dopo essersi lanciata da una finestra del reparto Grandi Ustionati in cui era ricoverata. La donna era sopravvissuta a un grave incidente sul lavoro avvenuto nei giorni precedenti, ma non avrebbe retto al peso del trauma legato alle conseguenze delle ustioni e al percorso medico che l’attendeva. La vittima era conosciuta a Roccadaspide (Salerno) come titolare della pasticceria “ Le Delizie di Maria ”, attività avviata nel 2002 e diventata negli anni un punto di riferimento nel territorio. Il dramma al Cardarelli: chi era Maria Carmela D’Angelo. Maria Carmela D’Angelo era una commerciante di 58 anni, molto nota nel Salernitano per la sua attività artigianale legata ai dolci tipici cilentani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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