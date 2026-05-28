Una famiglia in fuga dalla guerra, senza beni, chiede aiuto per il futuro del loro bambino. Arrivati in Italia dopo aver lasciato il proprio paese, cercano sostegno per ricostruire la vita. La coppia si era conosciuta online, lui siriano cresciuto in Italia e lei di Damasco. Ora, con il bambino, chiedono assistenza per trovare stabilità e un futuro sicuro. La loro richiesta è rivolta a enti e comunità locali.

Carrara, 28 maggio 2026 – Si erano conosciuti su Internet. Lui siriano di nascita ma cresciuto a Carrara, lei di Damasco. Lui era volato là per conoscerla e sposarla, e intanto era crollato il regime di Assad e avevano festeggiato in piazza, speravano di aprire un art cafè, ma subito si erano resi conto che non potevano far crescere il bambino che lei portava in grembo con quel cognome riconducibile agli Alauiti, oggetto di sterminio da parte del nuovo presidente. La coppia tornata a Carrara. Così avevano deciso di tornare a Carrara, ma nelle more dei documenti per ottenere l’atto di matrimonio lui si era trovato a perdere il laboratorio, la macchina, la casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La famiglia scappata (senza niente) dalla guerra ora cerca aiuto: “Chiediamo un futuro per il nostro piccolo”

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A girl disappeared near this house. Of course everbody suspects him | Full Movie

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