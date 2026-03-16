L' Europa dice no a Trump su Hormuz Niente aiuto dell' Ue nella guerra contro l' Iran

L'Unione Europea ha respinto la richiesta di Donald Trump di contribuire alla sicurezza nello stretto di Hormuz e ha preso le distanze dagli Stati Uniti sulla questione. La richiesta di aiuto degli americani non ha trovato riscontro tra i Paesi europei, che hanno deciso di non partecipare alla guerra contro l'Iran. La posizione dell'Ue si è manifestata attraverso un rifiuto ufficiale.

L'Ue prende le distanze dall'alleato americano. La richiesta di Donald Trump ai Paesi europei di contribuire alla messa in sicurezza dello stretto di Hormuz, con la minaccia di dover affrontare un futuro "molto negativo" in caso contrario, sembra caduta nel vuoto. A parte l'apertura del presidente francese Emmanuel Macron di avviare una missione "puramente difensiva" per riaprire lo stretto e scortare le navi "dopo la fine della fase più calda del conflitto", il resto degli alleati non sembra interessato a volersi impelagare nelle acque colpite dalle bombe iraniane e israelo-americane ed esporsi a rischi troppo alti. "Non... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'Europa dice no a Trump su Hormuz. Niente aiuto dell'Ue nella guerra contro l'Iran Articoli correlati Trump chiede aiuto agli altri Paesi contro l'Iran, "inviate navi a Hormuz": ma anche Teheran ha un pianoIl momento di stanchezza imperiale degli Stati Uniti si fa più evidente in Medio Oriente. L’Iran replica a Trump: «Nessuna ragione per negoziare con lui». L’avvertimento a Cina e Ue: «Niente navi a Hormuz o ci sarà un’escalation» – La direttaNel sedicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran, si fanno i conti con l’attacco statunitense sull’isola di Kharg, cioè l’hub più... Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran Tutto quello che riguarda Europa dice Temi più discussi: Energia, l’Italia chiede ma l’Europa dice di no: la strategia perdente su Ets e Patto di Stabilità; L’Iran e la guerra che l’Europa non vuole; L'alleanza Usa-Europa non tornerà mai più come prima. Ed è un bene. Parla l'esperta; Albares: La Spagna difende il diritto internazionale. No alla legge del più forte. Hormuz, l'Europa dice no a TrumpNuova pioggia di missili iraniani sugli stati arabi del Golfo e su Gerusalemme. Primi no europei alla richiesta di Trump di un aiuto militare per riaprire lo stretto di Hormuz. msn.com Energia, l’Italia chiede ma l’Europa dice di no: la strategia perdente su Ets e Patto di StabilitàLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Energia, l’Italia chiede ma l’Europa dice di no: la strategia perdente su Ets e Patto di Stabilità pubblicato il 12 Marzo 2026 a firma di Marco Pal ... ilfattoquotidiano.it Anticipazioni Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 L'Europa dice no a #Trump #Iran 2 Soldati israeliani in #Libano 3 Scontro fra #tram a #Roma 4 #PapaLeoneXIV #Abusi In ascolto delle vittime 5 #Cinema Un pizzico d'Italia agli #Os x.com La più colpita dalla crisi energetica sarà l’Europa, dice il Wall Street Journal Il Wall Street Journal ha raccontato in un articolo i possibili effetti della crisi energetica sull’Europa, e ha scritto che le economie dei paesi europei potrebbero essere quelle che paghe - facebook.com facebook