La premier ha ribadito che l’Italia non intende partecipare a missioni militari volte a bloccare lo Stretto di Hormuz, specificando che il paese fornirà solo assistenza se richiesta. Ha aggiunto che non sono previste operazioni di forza o interventi diretti nella zona, mantenendo una posizione di non coinvolgimento militare in quella regione.

La premier Giorgia Meloni ha chiarito fermamente che l’Italia non pianifichi alcuna missione militare per forzare il blocco dello Stretto di Hormuz. Durante un intervento a Bruxelles, in data 20 marzo 2026, la leader italiana ha smentito interpretazioni forzate riguardo a un coinvolgimento diretto nelle ostilità. L’attenzione si sposta invece su un possibile contributo futuro, da attivarsi solo in una fase successiva al conflitto e previo accordo con le parti interessate. Il messaggio arriva dopo il Consiglio europeo, dove si è discusso della sicurezza delle rotte commerciali vitali. La posizione dell’esecutivo italiano è netta: nessuna azione bellica immediata per sbloccare lo stretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meloni: Niente guerra per Hormuz, solo aiuto dopo

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