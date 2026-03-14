Durante la partita tra Inter e Atalanta, la curva nerazzurra ha esposto uno striscione con la scritta “Bastoni orgoglio nostro” per rendere omaggio al difensore nel corso del match giocato a San Siro sabato alle 15. Poco dopo, i tifosi hanno intonato un coro dedicato a Bastoni, sottolineando il loro sostegno e affetto.

“Bastoni orgoglio nostro”. Con questo striscione la curva dell’Inter ha voluto omaggiare Alessandro Bastoni nel match contro l’Atalanta di sabato alle 15, giocato a San Siro. Match in cui Bastoni è rimasto in panchina perché non al meglio: al suo posto in campo Carlos Augusto. Dopo il tanto discusso episodio di Inter – Juventus, Alessandro Bastoni è diventato il bersaglio di tutte le tifoserie di Serie A (e anche in Champions League), con tantissimi fischi. Motivo per cui i tifosi nerazzurri hanno voluto mostrare il loro sostegno al giocatore. A distanza di un mese esatto, infatti, dell’episodio tra Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu – espulso dopo una simulazione del difensore interista – si continua a parlare sia sui social che in varie trasmissioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Orgoglio nostro”: la curva dell’Inter omaggia Bastoni e poi gli dedica un coro

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