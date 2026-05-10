In una tappa recente, un velocista si è distinto vincendo due traguardi, portandosi avanti nelle classifiche di specialità. Tuttavia, gli analisti sottolineano che è ancora presto per dichiarare il favorito assoluto, dato che il Giro d’Italia è ancora in corso e altre tappe potrebbero modificare gli equilibri. La corsa continua a mostrare un andamento incerto, con alcuni corridori che cercano di consolidare le proprie posizioni.

MAGNIER È IL VELOCISTA MIGLIORE DI QUESTO GIRO?. Avendo vinto due tappe, verrebbe da dire di sì, però è ancora presto per affermarlo. Oggi Milan ha perso perché il francese era più forte, c’è poco da fare. Si può dire che gli sia mancato l’uomo nel finale. Milan finora non ha vinto, però è lì. Di sicuro il francese è giovane e corre bene. Per la maglia ciclamino anche oggi Magnier non ha fatto la volata. Non lo so se da adesso cambierà tattica per i traguardi volanti, che invece Milan disputa sempre. Certo, assegnano pochi punti rispetto alla vittoria di tappa, ma in passato l’italiano ci ha costruito la sua classifica a punti. MILAN IL FLOP DI QUESTO AVVIO DI GIRO D’ITALIA.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “A Milan manca l’ultimo uomo. Gli italiani ci sono, ma senza la vittoria”

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