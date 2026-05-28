La divertente reazione di Paolantoni al caldo | Non vedevo l' ora Puoi camminare sotto il sole forte - VIDEO

Durante i primi giorni di caldo intenso, alcuni cittadini hanno manifestato reazioni di sorpresa o entusiasmo, come nel caso di un comico che ha commentato con ironia l’assenza di disagio nel camminare sotto il sole. L’aumento delle temperature ha causato disagi diffusi tra cittadini e turisti, con l’uso di condizionatori e altre misure di adattamento. La situazione ha interessato diverse aree, rendendo il caldo una delle maggiori preoccupazioni del momento.

I primi giorni di forte caldo hanno lasciato il segno. L'improvviso innalzamento delle temperature ha creato non pochi disagi a cittadini e turisti. Lo sa bene anche Francesco Paolantoni che in un video sui social ha “mostrato” la sua reazione.Il noto comico, con il suo stile inconfondibile, ha. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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