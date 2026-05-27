Jannik Sinner ha svolto un allenamento sotto il sole di Parigi per abituarsi al caldo prima della sua prossima partita a Roland Garros 2026. L’atleta ha commentato di essere soddisfatto di poter giocare a qualsiasi orario, dopo aver vinto il suo primo match del torneo. L’allenamento si è svolto lontano da occhi indiscreti, in un contesto di preparazione alle sfide sulla terra battuta.

“ Sono contento di giocare, a qualunque orario “. Così si era espresso Jannik Sinner dopo la vittoria all’esordio al Roland Garros 2026. Il successo ottenuto nella sessione serale contro il francese Clément Tabur aveva alimentato le solite malelingue, pronte a dipingere il pusterese come un privilegiato, favorito da una programmazione che gli avrebbe risparmiato il caldo torrido di questi giorni a Parigi. Discussioni rapidamente svanite dopo l’annuncio ufficiale: domani Jannik aprirà il programma del Philippe-Chatrier alle ore 12 contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo. Al di là delle polemiche legate alle temperature elevate e ai picchi di umidità, sarà una partita in cui il numero 1 del ranking mondiale non verrà messo alla prova soltanto dal rendimento dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner alla prova sotto il sole di Parigi: allenamento per abituarsi al caldo, lontano da occhi indiscreti

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