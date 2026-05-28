la diocesi tifernate celebra frate francesco

Notizia in breve

La diocesi di Città di Castello ha celebrato una funzione religiosa in onore di Frate Francesco. L’evento si è svolto presso la chiesa locale, con la partecipazione di fedeli e membri della comunità religiosa. Durante la cerimonia, sono stati letti passaggi della vita del santo e sono state effettuate preghiere dedicate. Non sono stati riportati dettagli su eventuali interventi pubblici o altri eventi collegati all’occasione.