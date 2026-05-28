La diocesi tifernate celebra Frate Francesco
La diocesi di Città di Castello ha celebrato una funzione religiosa in onore di Frate Francesco. L’evento si è svolto presso la chiesa locale, con la partecipazione di fedeli e membri della comunità religiosa. Durante la cerimonia, sono stati letti passaggi della vita del santo e sono state effettuate preghiere dedicate. Non sono stati riportati dettagli su eventuali interventi pubblici o altri eventi collegati all’occasione.
CITTA’ DI CASTELLO – "Raccontare il santo in modo semplice, immediato e accessibile, invitando a riscoprire la sua figura al di là delle immagini consolidate e spesso idealizzate per far emergere un uomo inserito nella quotidianità, segnato da fragilità, inquietudini e limiti, capace di parlare ancora oggi al cuore delle persone": così il vescovo monsignor Luciano Paolucci Bedini e Padre Giuseppe Renda hanno parlato della mostra "Io, Frate Francesco. 800 anni di una grande avventura", in corso fino al 31 maggio nella chiesa di San Francesco (nell’ambito delle celebrazioni della diocesi tifernate per l’ottavo centenario del santo). L’esposizione, curata dai Frati minori della Porziuncola per il "Meeting per l’Amicizia fra i popoli", utilizza pannelli sintetici e audioguide. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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