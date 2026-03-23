Un riconoscimento dal forte valore simbolico quello conferito a Massimiliano Marianelli, premiato con il “Tifernate dell’Anno” nella sua città natale, Città di Castello in provincia di Perugia. Un ritorno alle origini carico di significato, che ha trasformato la serata in un momento di particolare emozione e identità condivisa per la comunità locale. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia ha ricevuto il riconoscimento nel corso della conviviale dal titolo “Università come luogo per promuovere la Pace”, consegnato dal presidente Giambattista Santinelli, alla presenza di autorità, soci e ospiti. Proprio nella città che ne ha segnato le radici, Marianelli ha richiamato il valore universale della pace, definendola un diritto umano fondamentale e il bene più prezioso per l’umanità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Città di Castello celebra il “suo” Rettore: a Marianelli il “Tifernate dell’Anno”

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