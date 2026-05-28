La difesa ha richiesto la riesumazione di una salma di un uomo trovato morto in un bosco di Rogoredo. La richiesta è stata presentata nel corso di un procedimento legale in corso. Al momento, non sono state rese note ulteriori motivazioni o dettagli sulla richiesta. La decisione sarà valutata dall’autorità giudiziaria competente.

Ha chiesto la "riesumazione della salma" di uno dei frequentatori del bosco di Rogoredo, morto per cause naturali, e "l’ispezione corporale di tutti i soggetti che hanno dichiarato di essere stati picchiati a colpi di martello", la difesa di Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere accusato dell’ omicidio volontario premeditato di Abderrahim Mansouri, pusher 28enne, avvenuto il 26 gennaio, ma anche indagato per arresti illegali, spaccio, estorsioni, concussioni, falso e sequestro di persona, sulla base di racconti di spacciatori e tossicodipendenti del cosiddetto "boschetto". Le istanze sono state avanzate alla gip Angelica Cardi, chiedendo un incidente probatorio e la giudice dovrà pronunciarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La difesa chiede la riesumazione di una salma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Tuzi: nuova perizia sfida il suicidio, si chiede la riesumazioneIn un caso giudiziario che riguarda la morte di Santino Tuzi, l’avvocato della famiglia ha richiesto la riesumazione del corpo.

Mercato Juve: Spalletti chiede una rivoluzione in difesa. Il motivoL'allenatore di una squadra di calcio ha richiesto un intervento radicale nel settore difensivo della squadra.

Temi più discussi: Omicidio Paganelli, la difesa di Dassilva attacca l’accusa in aula; Delitto Mocci, la difesa dei fratelli Tunis chiede la liberazione al Tribunale del Riesame: Nessuna prova contro di loro; Omicidio Claris, De Simone davanti al giudice: la difesa chiede l’esclusione dell’aggravante; Omicidio Ravasio, la difesa chiede l'assoluzione per Lavezzo: Mai dato il segnale del passaggio di Fabio.

Pm Roma chiede autorizzazione alla Camera per chat tra Delmastro e Caroccia. Difesa ristoratore, 'ci sono frasi inopportune ma nulla sulla criminalità organizzata' #ANSA x.com

La difesa chiede la riesumazione di una salmaHa chiesto la riesumazione della salma di uno dei frequentatori del bosco di Rogoredo, morto per cause naturali, e l’ispezione corporale di tutti i soggetti che hanno dichiarato di essere stati ... ilgiorno.it

Pensieri sulla mia difesa? reddit

Caso Tisci, l’accusa blocca la deposizione di Mahmood e chiede più tempo: Consegnato un solo messaggio, i vocali sono sparitiSvolta nel caso Tisci: l'accusa blocca la deposizione di Mahmood e denuncia messaggi mancanti e vocali scomparsi. ilfattoquotidiano.it