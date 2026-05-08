Mercato Juve | Spalletti chiede una rivoluzione in difesa Il motivo

L'allenatore di una squadra di calcio ha richiesto un intervento radicale nel settore difensivo della squadra. La decisione di effettuare un rinnovamento totale del reparto arretrato è stata comunicata ufficialmente, senza indicare i nomi dei giocatori coinvolti. La scelta riguarda un cambiamento sostanziale per migliorare le prestazioni difensive della formazione. La direzione del club ha approvato questa strategia, che comporterà una serie di acquisti e cessioni nel mercato di gennaio.

di Mauro Munno per cui si procederà a un corposo restyling del pacchetto arretrato. Nonostante i numeri descrivano quella della Juventus come una delle migliori difese del campionato (30 gol subiti, dietro solo a Como, Roma e Napoli) con sei clean sheet nelle ultime otto gare, la realtà del campo impone riflessioni più profonde. La solidità appare infatti solo apparente: ben 13 reti sono frutto di clamorosi errori individuali — come l’ultimo passaggio a vuoto di Bremer contro il Verona — e in 15 occasioni la squadra ha subito gol al primo tiro avversario. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Questi dati confermano che l’organizzazione tattica, da sola, non basta a curare le fragilità strutturali della formazione di Luciano Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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