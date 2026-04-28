In un caso giudiziario che riguarda la morte di Santino Tuzi, l’avvocato della famiglia ha richiesto la riesumazione del corpo. La richiesta, presentata presso il tribunale di Arce, mira a ottenere nuove perizie che possano chiarire le cause del decesso. La richiesta di riesumazione è stata avanzata per approfondire alcuni aspetti emersi durante le indagini, che potrebbero mettere in discussione la versione del suicidio.

? Cosa sapere L'avvocato Castellucci chiede la riesumazione di Santino Tuzi ad Arce per nuove perizie.. La perizia di Fabio Sangermano contesta la tesi del suicidio del carabiniere del 2008.. L’avvocato Elisa Castellucci depositerà in Procura, tra l’estate e il rientro dalla pausa feriale, l’istanza per la riesumazione del corpo di Santino Tuzi, puntando a scardinare la ricostruzione del suicidio avvenuto nell’aprile 2008 ad Arce. La battaglia legale mossa dalla figlia del brigadiere, Maria Tuzi, non è solo un atto di memoria familiare, ma una strategia tecnica che mira a colpire le fondamenta di un caso rimasto avvolto nel dubbio per quasi diciotto anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Tuzi: nuova perizia sfida il suicidio, si chiede la riesumazione

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