Negli ultimi mesi, una tendenza molto diffusa su TikTok riguarda la cosiddetta camminata 6-6-6, che consiste nel percorrere sei chilometri in sei giorni alla settimana. Questa pratica viene condivisa con entusiasmo dagli utenti, che ne parlano come di un’attività benefica sia per il corpo che per la mente. La domanda su quanti passi siano necessari quotidianamente rimane al centro di molte discussioni, senza però trovare una risposta definitiva.

Camminare è un toccasana, per la salute e per il benessere. Ma ciclicamente ci si interroga su quanti passi occorra compiere quotidianamente. Ecco che di recente è boom per un nuovo “tipo” di camminata, che fornisce un’indicazione chiara fin da nome: “Camminata 6-6-6”, dove i numeri indicano quanto camminare, ma anche a che ora. Ecco come funziona la nuova tendenza, che impazza sui social e, in particolare, su TikTok. Cos’è la camminata 6-6-6. La regola è semplicissima e, grazie alla formula numerica, è anche facile da ricordare. Il consiglio, infatti, è di camminare per 6 minuti iniziali, per riscaldarsi, aumentando poi l’intensità con un ritmo sostenuto per 60 minuti, per poi tornare a rallentare con un defaticamento di altri 6 minuti a passo blando.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Camminata-mania, su TikTok spopola la 6-6-6. Perché fa bene alla salute

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