Una nuova tendenza alimentare sta conquistando TikTok, ispirata alle pratiche e ai testi biblici. Si tratta di una dieta che promette di migliorare la pelle e i capelli, avvicinando anche a un aspetto spirituale. A promuoverla è una giovane influencer di 27 anni, nota per la sua fede cristiana, che ha condiviso il piano alimentare sui social. La proposta si basa su principi tratti dalla Bibbia e sta ricevendo crescente attenzione tra gli utenti della piattaforma.

La nuova dieta salutare? E’ quella biblica, e sta letteralmente spopolando su TikTok. A inventarla e lanciarla sui social è Kayla Bundy, influencer di 27 anni, cristiana. La sua dieta, ispirata alla Bibbia, come riporta il New York Tim es nell’articolo “Eating healthy? No, they’re eating Biblically”, sta conquistando decine di migliaia di follower. In piena era del “Make America Healthy Again” (MAHA), slogan populista americano associato alla politica di Donald Trump sulla salute, Kayla Bundy crede che la sua dieta faccia parte di una chiamata più alta. Da otto anni, come esponente di una comunità online che cerca di legare i valori religiosi alle esigenze alimentari, è mangiatrice biblica, e consuma gli alimenti menzionati nella Bibbia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cura la pelle, i capelli e ti avvicina a Dio”: la dieta di Gesù è l’ultimo trend di TikTok, ecco come funziona e cosa prevede il piano alimentare ispirato alla Bibbia

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