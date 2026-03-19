Israele vuole cancellare l’idea di uno stato palestinese

Israele sta portando avanti una politica che mette in discussione l’idea di uno stato palestinese, di fronte a una rete di colonie israeliane presenti in Cisjordania e agli attacchi contro la comunità araba nella stessa regione. La presenza di insediamenti si è consolidata nel tempo, mentre gli episodi di violenza contro la popolazione locale sono aumentati. La prospettiva di una soluzione dei due stati appare sempre più improbabile.