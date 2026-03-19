Israele vuole cancellare l’idea di uno stato palestinese
Israele sta portando avanti una politica che mette in discussione l’idea di uno stato palestinese, di fronte a una rete di colonie israeliane presenti in Cisjordania e agli attacchi contro la comunità araba nella stessa regione. La presenza di insediamenti si è consolidata nel tempo, mentre gli episodi di violenza contro la popolazione locale sono aumentati. La prospettiva di una soluzione dei due stati appare sempre più improbabile.
Nella seconda parte del documentario del Guardian sulla Cisgiordania, il giornalista Matthew Cassel racconta cosa significa vivere ogni giorno sotto un’occupazione militare israeliana sempre più opprimente. Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: [email protected] Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it
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