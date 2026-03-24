Dopo la sconfitta nel referendum sulla giustizia, la maggioranza ha deciso di accelerare i lavori sulla legge elettorale. Le forze di destra hanno avviato rapidamente un tentativo di modifica, cercando di portare avanti il testo senza attendere tempi più lunghi. La situazione si sviluppa subito dopo il risultato referendario, senza pause o rallentamenti.

La maggioranza accelera sulla legge elettorale. Neanche il tempo di incassare la batosta del referendum sulla giustizia, che le destre tentano un altro blitz, sempre forzando la mano. Il 31 marzo partirà l’iter in commissione Affari costituzionali della Camera della riforma della legge elettorale. La decisione è stata presa dall’ufficio di presidenza della commissione, come riferito dal presidente Nazario Pagano. Alla proposta del centrodestra sono state abbinate altre otto proposte correlate, con l’obiettivo di arrivare alla presentazione di un testo base: si tratta di temi come il voto all’estero o la raccolta digitale delle sottoscrizioni per presentare liste e candidature. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Legge elettorale, la destra tenta il blitz e accelera dopo la sconfitta nel referendum

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