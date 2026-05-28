la deputata brambilla indagata a milano per false fatturazioni

La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni, assieme ad altre persone, in relazione alla realizzazione del suo programma tv "Dalla parte degli animali" e a un meccanismo di sponsorizzazione. Emerge da un'attività di perquisizione della Gdf, come anticipato da la Repubblica online e confermato da fonti qualificate. Perquisizioni in corso nella sede dell'Enci, ossia l'Ente nazionale cinofilia italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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