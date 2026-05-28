La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata dalla Procura di Milano per false fatturazioni. L'inchiesta coinvolge anche altre persone e si concentra su presunte irregolarità nelle fatture emesse. La notizia è stata resa nota ufficialmente. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli dell’indagine o su eventuali accuse formali.

La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla risulta indagata, assieme ad altre persone, in un’inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni. Le indagini riguardano la realizzazione del suo programma tv “Dalla parte degli animali”, in onda su Rete 4. Il sito online di “Repubblica” ha riferito di attività di perquisizione della Guardia di Finanza, poi confermate da fonti qualificate, nella sede dell’Enci, ossia l’Ente nazionale cinofilia italiana, e di tre società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare. Sono almeno 6 le persone indagate nel fascicolo che intende accertare le modalità di sponsorizzazione del programma condotto da Brambilla. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Brambilla (Noi Moderati) indagata a Milano per false fatturazioni

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