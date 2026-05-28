La denuncia di un cittadino | Degrado e incuria per il monumento a D' Annunzio in piazza Italia

Un nostro lettore ci ha segnalato il degrado e l'incuria del monumento dedicato a Gabriele D'Annunzio in piazza Italia:"Bello lo slogan Pescara città Dannunziana, ma poi proprio il Vate è dimenticato ed abbandonato a se stesso, il suo monumento lasciato in stato di abbandono e degrado, sporco di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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