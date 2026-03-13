La denuncia di un cittadino | Ancora rifiuti tra mare e teatro d' Annunzio FOTO

Un cittadino ha segnalato che sui tratti di spiaggia davanti al teatro d'Annunzio, lungo il lungomare Cristoforo Colombo a Pescara, sono ancora presenti rifiuti. La denuncia è accompagnata da fotografie che mostrano la presenza di materiali abbandonati tra il mare e l’area pedonale. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.

Ancora rifiuti sul tratto di spiaggia antistante il teatro d'Annunzio sul lungomare Cristoforo Colombo a Pescara. «Segnalo ancora lo stato assurdo di abbandono e degrado che fa da cornice tra lo splendido mare e lo splendido teatro», scrive un residente. Il cittadino aggiunge: «Ma come è possibile che nessuno vede nulla? Spero che questa segnalazione risvegli il senso civico in tutti coloro che lo hanno perso o mai avuto e continuano a buttare spazzatura in giro con non curanza e diffonda in chi amministra la cultura della vigilanza continua antidegrado per evitare queste "cartoline turistiche" che di sicuro non promuovono la città». Strisce sbiadite e auto che sfrecciano, un lettore: “È pericolosissimo attraversare davanti alla stazione, sono stato investito” 🔗 Leggi su Ilpescara.it

