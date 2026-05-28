la costituzione a 400 neo 18enni arriva boldrini

Notizia in breve

In occasione della Festa della Repubblica 2026, la città di Jesi ospiterà due eventi dedicati ai giovani e alle donne nelle istituzioni. Tra le iniziative, ci sarà un momento speciale con la partecipazione di una figura istituzionale di rilievo, che parlerà del ruolo delle donne nella storia politica italiana. L'attenzione sarà rivolta anche ai neo diciottenni, che riceveranno un omaggio legato alla Costituzione. La giornata si svolgerà con incontri e iniziative pubbliche, senza ulteriori dettagli sui contenuti.