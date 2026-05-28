La Costituzione a 400 neo 18enni Arriva Boldrini
In occasione della Festa della Repubblica 2026, la città di Jesi ospiterà due eventi dedicati ai giovani e alle donne nelle istituzioni. Tra le iniziative, ci sarà un momento speciale con la partecipazione di una figura istituzionale di rilievo, che parlerà del ruolo delle donne nella storia politica italiana. L'attenzione sarà rivolta anche ai neo diciottenni, che riceveranno un omaggio legato alla Costituzione. La giornata si svolgerà con incontri e iniziative pubbliche, senza ulteriori dettagli sui contenuti.
Un doppio appuntamento speciale attende la città di Jesi in occasione della Festa della Repubblica 2026, con un forte focus sui giovani e sul ruolo storico delle donne nelle nostre istituzioni. Le celebrazioni prenderanno il via domani (ore 17.30) alla casa Avis di via Guerri. Qui, poco meno di 400 ragazzi e ragazze che compiono 18 anni nel corso dell’anno riceveranno in dono la Costituzione italiana direttamente dalle mani del sindaco Lorenzo Fiordelmondo. Un momento simbolico di ingresso nella vita civica, arricchito dalla proiezione del cortometraggio "La Costituzione parla di te" della regista Giulia Tognetti. La cerimonia ufficiale si terrà invece il 2 giugno, alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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