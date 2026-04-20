saronno ai neo 18enni un manuale di sopravvivenza tra aprire un conto corrente e fare la lavatrice

A Saronno, i giovani che compiono 18 anni hanno ricevuto un manuale di sopravvivenza contenente informazioni pratiche sulla vita adulta. Il documento include istruzioni su come aprire un conto corrente, pagare le tasse e anche come utilizzare una lavatrice. Questa iniziativa mira a fornire ai neo maggiorenni indicazioni utili per affrontare le prime responsabilità legate alla maggiore età.

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